Висота хреста становить 2.73 м, а вага приблизно 70 кг

У четвер, 2 жовтня, хрест із купола Архикатедрального Собору Святого Юра повернуть на місце. Хрест зняли для реставарації 10 червня.

Як повідомляє Духовна Велич Львова, 1 жовтня, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк освятив хрест, а 2 жовтня його планують встановити на купол.

Керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко у коментарі Духовній Величі Львова сказав, що для міської ради було важливо, аби реставраційні роботи з хрестом завершилися до 1 жовтня – другого Престольного празника храму святого Юрія у Львові.

Реставрував хрест львівський майстер Юрій Миколаїшин. Вартість робіт становила 200 тис. грн – гроші були надані благодійнками – родиною Чепіль, з бюджету міста кошти не залучались.

Нагадаємо, що у Львові фахівці показали реставрацію хреста із купола собору Святого Юра.