У Львові триває реставрація історичного хреста із головного купола собору Святого Юра. На відновленні він перебуває з червня. Роботи вже на завершальному етапі. Повернути відреставрований хрест на верхівку собору планують до 1 жовтня.

«До нас звернулися з управління охорони історичного середовища і повідомили, що відламалася одна частина з променями. Запитали, що робити. Моя порада була така – треба знімати хрест, бо якщо одна частина відламався, то будуть і інші згодом ламатися. Ці відламані промені знайшли потім в ринвах», – сказав Юрій Миколаїшин.

Щоб визначити обсяг і технологію робіт, створили спеціальну комісію за участі архітекторів, реставраторів, ковалів, представників собору та офісу охорони культурної спадщини Львівської міськради. Провели історико-архівні дослідження та лабораторні дослідження матеріалу. Фахівці встановили, що частина з відломленими променями виконана із іншого матеріалу, ніж три інші, які можливо були замінені під час попередніх реставрацій.

«Була довідка від пана Могитича, що у 1911 році проводилася реставрація, і не виключено, що ці промені були дороблені, через поганий стан. Як бачимо, у порівнянні з відламаними променями, вони зроблені з грубшої міді», – зазначив Юрій Миколаїшин.

Тож фахівці ухвалили рішення замінити частину з променями, які були в поганому стані. Натомість історичні передадуть в собор Святого Юра. Реставратор зазначив, що хрест повністю для реставрації демонтували вперше. Раніше, у 1911 та 1986 роках, здійснювали відновлення лише окремих елементів. Зараз роботи вже на завершальному етапі.

«Запаяні, відреставровані, частково покриті елементи, які є на раменах. Є простріл на промені, ми його залишаємо. Це в реставрації, як шрами на тілі людини. Вже виготовили новий промінь і знонтували. Порівняли самий каркас хреста, він був трохи скривлений. Зараз всі промені знімаємо, і веземо їх на позолоту. Сам хрест їде на цинкування, фарбування, ґрунтування», – розповів Юрій Миколаїшин.

Хресту планують повернути первісний чорний колір. До слова, висота хреста – 2,73 м, вага – орієнтовно 70 кг. Під час реставрації виявили цікаві деталі.

«Хрест був обкований бляхою, це ще в 1986 році зробили. Коли ми бляху зняли, то побачили, що хрест має гарний ажурний візерунок. Його просто закрили. Тоді ж російська православна церква була», – додав Юрій Миколаїшин.

Усі роботи фінансують благодійники. Їх вартість – понад 250 тис. грн. Повернути відреставрований хрест на верхівку собору мають до 1 жовтня – свята Покрови Пресвятої Богородиці.