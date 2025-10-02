Ігор Титла працював заступником начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради

Міністр юстиції України Герман Галущенко у четвер, 2 вересня, представив нового керівника Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ігоря Титлу. Він очолюватиме регіональні управління у Луцьку та Рівному, із центром у Львові. Про це повідомила пресслужба Львівської облради.

До свого призначення Ігор Титла обіймав посаду заступника начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради. У 2015 році Титла очолював Шевченківський відділ державної виконавчої служби, у 2018-2019 роках працював заступником начальника управління – начальником відділу контролю за виконанням рішень територіального управління юстиції у Львівській області, а в 2020-2023 роках – першим заступником начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

За останні п’ять років Львівське міжрегіональне управління юстиції очолювали кілька керівників. До 2021 року структура діяла як Головне територіальне управління юстиції у Львівській області, після чого у межах реформи Мін’юсту були створені міжрегіональні управління. У 2023-2025 роках управління координувалося Західним міжрегіональним управлінням на чолі з Юлією Бабиною.

Наразі Львівське міжрегіональне управління знову виділили в окрему структуру. Зі Львова також координуватимуть роботу Волинського та Рівненського регіональних управлінь.

У декларації про доходи за 2024 рік Ігор Титла вказав квартиру, три будинки і три ділянки, які записані на родичів, а також два автомобілі – Mercedes-Benz GL 350 і Mercedes-Benz GL B 250E, які його родичі придбали у 2022-2023 роках. Ігор Титла задекларував майже 600 тис. зарплати в ЛОР і 25 тис. доларів готівки.