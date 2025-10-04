До книги увійшли твори десяти авторів

Під час BookForum презентували збірку ветеранських новел Voices Of Defenders vol.1. Це збірка новел 10 ветеранів та ветеранок про їхній досвід. Ідею збірки запропонував Юрко Вовкогон, письменник, культурний менеджер, ветеран. Йому ж належить ідея одночасно з паперовою книгою зробити також її аудіоверсію. Такий підхід має, крім практичного, й символічний аспект, адже головним, за словами Вовкогона, у цьому проєкті було те, щоб голоси з фронту були почутими.

«Дякуємо всім нашим авторам, які погодилися писати, тому що ми мусимо бути голосом тих, хто зараз або вже не може говорити, або не має часу говорити, тому що воює», ‒ наголосив Юрко Вовкогон.

Він розповів, що ідея проєкту виникла у нього та його побратима Назара Островського ще у 2015 році.

«Ми разом вчились на філософському факультеті, обидвоє пішли добровольцями в АТО. Ми багато говорили про те, що було б добре розвивати українські аудіокниги, щоб дати можливість ветеранам висловитися, розповісти власні історії», — згадує Вовкогон.

25 жовтня 2024 року військовослужбовець 12 бригади оперативного призначення «Азов» НГУ Назар Островський загинув. Тож книгу присвятили його пам’яті.

Десять авторів збірки – це захисники й захисниці, які боронили Україну в різних підрозділах ЗСУ, ТРО, Нацгвардії та Прикордонної служби: Андрій Боднар, Анастасія Хлібник, Денис Скорбатюк, Ігор Дусан, Інна Короленко, Ірина Васечко, Волод

З проєктом та текстами можна ознайомитися на сайті. Наразі тексти представлені українською, англійською та данською мовами.

Редактором книги є письменник Григорій Семенчук. «Це, звичайно, художня література, але вона безперечно перетинається з документалістикою, з власними історіями, з власними рефлексіями. У мене не було жодних сумнівів, що дуже важливо робити голоси ветеранів, військовослужбовців почутими», ‒ наголосив він.

Проілюстрували збірку світлинами Юрка Костишина, більш відомого за псевдо Кіт Характерник. Протягом наступних двох років має вийти друком ще дві збірки ветеранських новел.