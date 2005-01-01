У Львові провалили громадські слухання щодо вартості проїзду в електротранспорті

Слухання визнали такими,, що не відбулись

Ініційовані противниками підвищення вартості проїзду в електротранспорті громадські слухання, які відбулися 2 квітня, визнали недійсними через неточний підрахунок кількості зареєстрованих учасників слухань.

Щодо запланованого підвищення тарифу на проїзд в електротранспорті Львівська мерія вже провела офіційні консультації з громадськістю. Однак противники підняття вартості проїзду на чолі з депутатом ЛМР від УКРОПу Ігорем Телішевським ініціювали проведення громадських слухань.

На початку слухань працівники відділу громадського партнерства ЛМР повідомили, що зареєстровано 131 учасника слухань, серед яких обрали лічильну комісію, голову та секретаря слухань. Секретарем став речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар, а голову вдалося обрати лише з третьої спроби – ним став депутат ЛМР від УКРОПу Іван Гринда.

Відтак директор «Львівелектротрансу» Олег Береза та його заступники Андрій Білий і В’ячеслав Кокошко навели розрахунки пропонованого тарифу – 5 грн за разовий загальний квиток та 160 грн за 30-денний абонемент на електротранспорт. При цьому, згідно з розрахунками, якщо власник абонементу здійснює 40 поїздок на місяць (по дві поїздки протягом 20 робочих днів), то одна поїздка йому обійдеться в 4 грн. Якщо ж пасажир користуватиметься електротранспортом частіше, то поїздка буде ще дешевшою.

«ЛКП «Львівелектротранс» у 2017 році отримало 158 млн грн збитків. Тому без коригування тарифу підприємство не зможе функціонувати. Серед головних причин коригування вартості проїзду – подорожчання тарифу на електроенергію для комунальних підприємств Львівщини. Станом на сьогодні вартість одного кіловата електроенергії для ЛКП «Львівелектротранс» становить 2,87 грн. Для порівняння, на початок вересня вартість була 2,20 грн. Також суттєвого зросла заробітна плата загалом у країні та нашому місті зокрема, значно здорожчали й капітальні видатки на проведення ремонтних та ремонтно-будівельних робіт», – розповів В’ячеслав Кокошко.

Натомість ініціатор слухань Ігор Телішевський заявив, що «Львівелектротранс» не видає квитки і не веде обліку пасажирів». Він запропонував проголосувати за «недоцільність підняття вартості проїзду в електротранспорті без обґрунтування тарифу». За таку пропозицію проголосували 44 учасники слухань, тобто меншість.

Після цього Андрій Білий запропонував підтримати «коригування тарифу до 4 грн за поїздку за умови використання абонементу та до 5 грн за разовий квиток». Голоси за цю пропозицію лічильна комісія перераховувала двічі – спочатку нарахували 67 голосів, а вдруге – 66.

Однак після цього працівники відділу громадського партнерства ЛМР повідомили, що із самого початку невірно порахували зареєстрованих учасників слухань і їх було не 131, а 126. Відтак голова слухань Іван Гринда оголосив всі голосування недійсними, а слухання такими, що не відбулися.

Чи оголошуватимуть повторні слухання, наразі не відомо.

Нагадаємо, що за розрахунками ЛКП «Львівелектротранс», новий тариф на разовий загальний квиток мав би становити 5,51 грн. Однак для зручності пасажирів «Львівелектротранс» запропонував заокруглити вартість разового квитка до 5 грн і встновити ціну в 160 грн за абонемент.