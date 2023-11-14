Ярослав Жур (ліворуч) та Остап Стахів (праворуч)

Служба безпеки України у вівторок, 14 листопада, провела обшуки у Ярослава Жура. Про це у своїх соцмережах повідомив львівський антивакцинатор та провокатор Остап Стахів. За інформацією ZAXID.NET, слідчий суддя видав ухвалу на проведення обшуку за фактом розпалювання національної ворожнечі (ст. 161 ККУ). Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до п'яти років. Під час обшуку вилучили низку речей, які підтверджують протиправну діяльність.

Зазначимо, що Ярослав Жур називає себе «народним журналістом» та «правозахисником», хоча насправді таким не є. Він підтвердив факт обшуків і зазначив, що вони відбулися через його дописи у Facebook, а правоохоронці вилучили техніку, журналістське посвідчення й книгу «Славяно-арийские веды». Ярослав Жур говорить, що ухвалу видав Залізничний районний суд Львова, а обшуки проводили СБУ та поліція. Чоловік зазначив, що в ухвалі фігурує допис за 16 грудня 2022 року, але не називає, який саме.

На його сторінці вдалось знайти допис, про який йде мова. У цьому дописі Жур опублікував фото банеру Єврейської громади України, яка вітає українців зі святом Ханука. На банері є напис «Робимо світ світлішим. Зі святом Ханука». Ярослав Жур опублікував фото із антисемітським коментарем: «Це вже хуцпуни смердючі ваші останні виперди». Зазначимо, що станом на 14 листопада Ярослав Жур приховав частину дописів у своїх соцмережах. Однак на сторінці чоловіка є безліч публікацій, в яких він заперечує існування коронавірусу, шукає радіацію біля антен мобільного зв'язку, обурюється через ТЦК і відключення світла після російських обстрілів.

Додамо, що Ярослав Жур є давнім соратником Остапа Стахіва й активно брав участь у протестах антивакцинаторів у Києві та Львові. Він разом зі Стахівим боровся проти людей, які носили медичні маски під час пандемії. У соцмережах чоловік зазначає, що має статус «людина» і є представником «правородного корінного свято-руського народу», а Україна є республікою. Також він поширював дописи, в яких йдеться, що війна в Україні – це домовленість.

Ярослав Жур (крайній зліва) на протесті антивакцинаторів у Києві (Фото зі сторінки Ярослава Жура)

Ярослав Жур також розповідає про незаконність ТЦК та як ухилятися від мобілізації. Він заявив, що у червні 2023 року його викрали військові ТЦК й опублікував відео конфлікту на своєму YouTube-каналі, який має понад 2 тис. підписників. На відео Ярослав Жур запитує представників ТЦК, з якої вони структури, називає їхні документи «бумажками», просить печатку й код ЄДРПОУ. На останніх секундах відео Жура затримують. Він повідомив, що йому зламали телефон, побили, але відпустили через дві години.