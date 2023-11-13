Засідання у справі Мар'яна Чави 9 листопада

Дрогобицький міськрайонний суд в підготовчому судовому засіданні 9 листопада призначив до судового розгляду справу 40-річного блогера Мар'яна Чави, якого підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ, виправдовування збройної агресії Росії. Крім цього, суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У серпні 2023 року чоловік сплатив майже 215 тис. грн застави та вийшов з СІЗО. Обвинувачуваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Справу Мар'яна Чави розглядає суддя Андрій Хомик.

Клопотання про продовження запобіжного заходу подав прокурор Сергій Єсипчук. Він зазначив, що термін покладених обов'язків на Чаву сплив 24 жовтня 2023 року. Обвинувачуваний та його адвокат Руслан Бельський заперечували й просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

«Зухвалість висловлювань викладена у виготовлених та поширених Чавою відео свідчить про відсутність у нього будь-яких моральних принципів. Зважаючи на те, що обвинувачуваний офіційно ніде не працює й не має постійного джерела доходу, а також на обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, які спрямовані на шкоду державі, у якій зараз воєнний стан, не виключено, що обвинувачений може продовжити злочинну діяльність», – аргументував продовження запобіжного заходу прокурор Сергій Єсипчук.

Прокурор Сергій Єсипчук (Фото ZAXID.NET)

Адвокат Руслан Бельський просив суд відхилити клопотання. Він вважає, що документ склали з порушенням кримінально-процесуального кодексу. Зазначимо, що Руслан Бельський раніше також захищав скандальну львівську журналістку Олену Бойко (Віщур), яку звинувачували у посяганні на територіальну цілісність України.

У коментарі ZAXID.NET адвокат заявив, що повністю заперечує провину свого клієнта, оскільки у його справі неправильна кваліфікація. Також, як вважає Руслан Бельський, в діях Мар'яна Чави немає складу тих злочинів, які йому інкримінують, й це помилка органів досудового розслідування.

Адвокат Руслан Бельський (Фото ZAXID.NET)

Суддя Андрій Хомик розглядав клопотання прокурора у нарадчій кімнаті. Під час цього Чава попросив журналістку ZAXID.NET писати про нього тільки правду.

«Я ж бачу, що ZAXID.NET газує дуже сильно проти мене. Ми ще проти нього будемо відкривати таке ж провадження обов'язково», – погрожував Чава.

Згодом він обговорював з адвокатом і прокурором останні новини, показував фейкове відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Зазначимо, що йдеться про відео за технологією діпфейк [коли алгоритми машинного навчання повністю відтворюють зовнішній вигляд людини], яке поширили канали російської пропаганди. На ньому Залужний говорить про нібито півмільйона вбитих військових, називає Зеленського злочинцем й закликає їхати до Києва на протести. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що головнокомандувач ЗСУ не робив подібних заяв.

«Не знаю, чули чи не чули вчорашню заяву Залужного про контрнаступ? Він сказав, що контрнаступ забрав 500 тис. людей. Залужний це сказав після того, як його заступник загинув. Мені он один знайомий розказував, скільки привозять хлопців… То страшні речі. Залужний закликав військових, щоб вони теж включалися, бо його можуть зловити, з ним можуть щось зробити. Заява дуже серйозна», – сказав Чава.

Обвинувачений Мар'ян Чава (Фото ZAXID.NET)

Прокурор намагався знайти відео в YouTube, про яке говорив підсудний. Сергій Єсипчук зазначив, що найновіше відео, де говорять про заяви Залужного, публікували 6 днів тому. Чава шукає також, але згодом зазначає, що відео могли видалити, але воно має зберегтися у його листуванні з другом. Згодом підсудний таки знаходить відео у Telegram й показує прокурору та адвокату.

Суддя Андрій Хомик задовольнив клопотання прокурора й на два місяці продовжив Мар'яну Чаві запобіжний захід. Відтак обвинувачений зобов'язаний прибувати до суду за першою вимогою, не відлучатися з місця проживання без дозволу суду, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон. Наступне судове засідання суддя призначив на 5 грудня 2023 року.

Нагадаємо, що Мар'яна Чаву з Дрогобича судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1. ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України);

ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно).

Зазначимо, що обвинувачуваного затримали 24 липня 2022 року. Служба безпеки України провела обшуки в помешканні блогера й знайшла докази деструктивно-підривної діяльності проти України. 25 липня Галицький районний суд Львова обрав Чаві запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Львівська обласна прокуратура оскаржила це в суді. Згодом Львівський апеляційний суд 8 серпня змінив домашній арешт на тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 214 720 грн. після цього Мар'ян Чава вніс заставу та вийшов з СІЗО.

Додамо, що Мар'ян Чава називає себе правозахисником й виступає проти мобілізації. Він став відомим після конфлікту з пораненими військовими, які працюють у ТЦК. Тоді Чава сам підійшов до військових, називав їх злочинцями, а згодом опублікував відео на своєму YouTube-каналі. Крім цього, блогер у соцмережах активно розповідав, як позбутися статусу ФОП, встановлювати в Україні «народовладдя» та створювати свої «територіальні громади». Мар'ян Чава також є прихильником теорій змов та антивакцинатором. Коли блогера затримали, то підтримку йому висловлював львівський провокатор та антивакцинатор Остап Стахів.