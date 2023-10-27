Мар'яна Чаву судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо 40-річного блогера з Дрогобича Мар'яна Чави та передали матеріали справи до суду. Чоловік виправдовував російську агресію та перешкоджав діяльності ЗСУ. У прес-службі СБУ у п'ятницю, 27 жовтня, розповіли, що пропагандистові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Використовуючи власні акаунти на платформах Facebook, Telegram, Youtube та Instagram, чоловік публікував відео метою яких було перешкоджання законній діяльності ЗСУ. А в одному з прямих ефірів він публічно дискредитував українських захисників та назвав їх злочинцями. У липні цього року оперативники спецслужби заблокували діяльність зловмисника та повідомили йому про підозру», – йдеться у повідомленні СБУ.

Мар'яна Чаву судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1. ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України);

ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно).

Зазначимо, що Мар'яна Чаву затримали 24 липня 2022 року. У його помешканні працівники СБУ знайшли докази, які підтверджують деструктивно-підривну діяльність проти України. Вже 25 липня Галицький районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак згодом Львівська обласна прокуратура оскаржила це в суді й Львівський апеляційний суд, 8 серпня змінив домашній арешт на тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 214 720 грн. Мар'ян Чава вніс заставу та вийшов з СІЗО.

Нагадаємо, що відомим блогер став після інциденту у червні в Дрогобичі, коли він підійшов до представників Територіального центру комплектування й почав їх провокувати. Чава називав військових злочинцями й заявляв, що саме завдяки його податкам захисники отримують зарплату. Весь конфлікт пропагандист знімав на відео, яке згодом опублікував в інтернеті.

Крім закликів цькувати військових, Мар'ян Чава розповідав, як позбутися статусу ФОП, встановлювати в Україні «народовладдя» та створювати свої «територіальні громади». У своїх відео блогер переконував, що в Україні немає війни, державних органів та органів місцевого самоврядування. Також Мар'ян Чава є прихильником теорій змов та антивакцинатором. Підтримку блогеру висловлював львівський провокатор та антивакцинатор Остап Стахів.