Ремонт вул. Героїв УПА розпочався з 19 травня

Із четверга, 27 серпня, у Львові стартує ремонт третьої частини вул. Героїв УПА. Йдеться про ділянку від вул. Смаль-Стоцького до вул. Кульпарківської. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Ми завершили ремонт на другій частині – від вул. Васильківського до вул. Смаль-Стоцького, далі переходимо до ремонту останньої третьої частини. Тут також, як і на попередніх ділянках, відфрезеруємо старе покриття і постелимо два шари нового асфальтного покриття», – повідомили у Франківській районній адміністрації.

Схема об'їзду від ЛМР

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, ремонт вул. Героїв УПА розпочався з 19 травня. Щоб зменшити незручності для проїзду транспорту та приватних підприємців, які мають свої заклади на вул. Героїв УПА, ремонтні роботи розділили на три частини:

І етап – від вул. С. Бандери до вул. Васильківського;

– від вул. С. Бандери до вул. Васильківського; ІІ етап – від вул. Васильківського до вул. Смаль-Стоцького;

– від вул. Васильківського до вул. Смаль-Стоцького; ІІІ етап – від вул. Смаль-Стоцького і до вул. Кульпарківської.

Ремонт вул. Героїв УПА виконує підрядна організація «Онур» з відтермінуванням оплати. На час ремонтних робіт громадський транспорт курсує за зміненим маршрутом. Зокрема:

тролейбус № 22 «Університет – Автовокзал» курсує: «Університет – площа Святого Юра – Шептицьких – площа Кропивницького – Городоцька – Кульпарківська (далі за маршрутом)»;

«Університет – Автовокзал» курсує: «Університет – площа Святого Юра – Шептицьких – площа Кропивницького – Городоцька – Кульпарківська (далі за маршрутом)»; тролейбус № 30 «Університет – Ряшівська» курсуватиме: «Університет – Площа Святого Юра – Шептицьких – площа Кропивницького – Городоцька – Кульпарківська (далі за маршрутом)»;

«Університет – Ряшівська» курсуватиме: «Університет – Площа Святого Юра – Шептицьких – площа Кропивницького – Городоцька – Кульпарківська (далі за маршрутом)»; автобус № 7 «вул. Гориня – вул. Чигиринська» курсуватиме: «вул. Городоцька (Приміський вокзал) – вул. Кульпарківська (далі за маршрутом)»;

«вул. Гориня – вул. Чигиринська» курсуватиме: «вул. Городоцька (Приміський вокзал) – вул. Кульпарківська (далі за маршрутом)»; автобус № 33 «вул. Січових Стрільців – вул. І. Пулюя» курсуватиме: «вул. Січових Стрільців – площа Святого Юра – вул. Митрополита Андрея – вул. С. Бандери – площа Кропивницького – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська (далі за маршрутом)».

Така схема об’їзду громадського транспорту залишатиметься до завершення ремонту вул. Героїв УПА.