У Львові судитимуть 22-річного мешканця Луцька, якого поліція і прокуратура викрили на схемі заробітку через продаж орендованих через OLX машин. Чоловіка звинувачують у незаконному заволодінні транспортними засобами, повідомляє прокуратура Львівської області.

Слідство встановило, що чоловік знаходив на сайті OLX оголошення про оренду автомобілів і казав власникам, що орендує їх для надання транспортних послуг. Потім волинянин продав орендовані автомобілі.

«Усі транспортні засоби вилучені та повернуті законним власникам зі Львова, Рівного, Хмельницького та Києва», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.