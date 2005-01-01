У Львові тестують додаток для моніторингу вивезення сміття

Допоможи зробити своє місто чистішим. До такого закликають юні розробники зі Львівської політехніки. Вони створили та вдосконалили додаток, що дозволяє моніторити, а відтак регулювати наповненість сміттєвих майданчиків міста.

У жовтні минулоріч хлопці перемогли на міському ідеатоні, і упродовж півроку удосконалювали додаток. Програма Clean City, твердять розробники, може не лише зробити місто чистішим, а й налагодити комунікацію поміж львів'янами та владою.

«Раніше потрібно було писати якісь паперові заяви, або ж дзвонити на гарячу лінію, де не завжди відповідали. Зараз це простіше, оскільки у кожного є свій смартфон. Сфотографував проблему – і її вже аналізують. Тому – це легко. Саме тому ми задумалися над цією проблемою, а зараз практично вирішили її», – каже один із розробників Clean City Роман Віт.

Усе, що для цього треба: зайти на сайт чи в додаток, та обрати на карті міста смітник і заповнити відгук. Це повідомлення після премодерації надійде у департамент поводження із відходами міської ради. Варто додати й фото, аби управлінцям було легше зрозуміти, що сталось.

Для зручності користувачів хлопці створили наліпки із QR-кодами. Відсканувавши, можна відразу потрапити на потрібний майданчик. QR-код поки що діє у п'яти точках центральної частини міста.

«Ми хочемо спочатку спробувати цю ідею в центрі міста, і подивитися, як вона буде працювати тут. Тому, що тут є великий потік людей, і відповідно є потенційно більша кількість відгуків. І подивимося, як воно буде працювати тут, і тоді вже поширимося на інші райони», – каже один із розробників Clean City Микола Мацях.

Програму вже починають тестити львів'яни. Дмитро, наприклад, каже: QR-код потрібен не лише в центрі, а й на тому сміттєвому майданчику, що стоїть неподалік від його помешкання.

«І цим, що зараз поряд зі мною, і тим, поряд із якими я живу. Усім потрібно. У Львові це велика проблема. Дуже рідко вивозять сміття навіть зі звичайних маленьких смітничків. Я постійно бачу їх переповненими», – каже Дмитро Москвич.

Розробники «Чистого міста» закликають львів'ян випробувати додаток у своєму районі. Попри те, що QR-коди поки що лише в центрі, залишити відгук можна й через карту Львова.