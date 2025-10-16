У четвер, 16 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Місто готується до надзвичайних ситуацій. «Львівводоканал» тестує водовози для роботи на випадок відімкнення постачання. Знову розгорнуть. У Львові на вихідних будуть працювати перші пункти незламності. Безкоштовний скринінг зору. Виявити ускладнення через діабет з допомогою штучного інтелекту безкоштовно можна до грудня. Юна співачка. Вихованка дитячого будинку сімкйного типу потрапила до фіналу Нацвідбору на дитяче «Євробачення-2025».

