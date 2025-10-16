У Львові тестують водовози на випадок зникнення централізованого водопостачання
Новини Львова від ZAXID.NET за 16 жовтня
0 0
У четвер, 16 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Місто готується до надзвичайних ситуацій. «Львівводоканал» тестує водовози для роботи на випадок відімкнення постачання.
- Знову розгорнуть. У Львові на вихідних будуть працювати перші пункти незламності.
- Безкоштовний скринінг зору. Виявити ускладнення через діабет з допомогою штучного інтелекту безкоштовно можна до грудня.
- Юна співачка. Вихованка дитячого будинку сімкйного типу потрапила до фіналу Нацвідбору на дитяче «Євробачення-2025».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter