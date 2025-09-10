У «Я Галереї» на вулиці Шота Руставелі триває перша виставка памʼяті скульптора Ярослава Мотики, який пішов із життя у 2025 році. Проєкт представляє здебільшого роботи останніх років та вибрані матеріали з архіву художника і покликаний стати платформою для спогадів і розмов про його творчість.

«Ярослав Мотика ‒ скульптор, що дивився на світ через мистецтво, щиро прагнучи залишити після себе багато творів. Його сюжети були простими, дуже людськими: кохання двох, любов матері до дитини, його мама, що миє підлогу, задумливий, трохи сумний хлопчик ‒ автопортрет», ‒ йдеться в описі виставки. Виставка «Замилування» названа на честь найпоширенішого сюжету у творчості автора «Мати з дитям».

Проте експозиція не обмежується ані одною темою, ані одним напрямком творчості скульптора. Особливо цікаво розглядати, різні роботи, виконані в один час. У цьому випадку дуже помітно, які пошуки форми та змісту цікавили художника. В експозиції представлені мала пластика, рисунки, еротичні цикли, міфологічні сюжети, фотографії 1980-х, документальні рідкісні матеріали та твори-експромти, які Мотика створював уже наприкінці життя.

Ярослав Мотика народився 10 січня 1943 року в селі Староміщина на Тернопільщині. Початкову художню освіту він отримав у Львові за сприяння художника Романа Турина. У 1966 році закінчив Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, за спеціальністю монументальна скульптура. Навчався у Дмитра Крававича, Данила Довбошинського.

Дипломна робота Мотики, садово-паркова фігура в ставку Стрийського парку у Львові «Лілея» (штучний камінь, 1966) досі є однією із найвідоміших у місті.

Ярослав Мотика – автор численних монументальних скульптур, камерної пластики та графіки. У 1980-90-их працював на ЛКСФ, як скульптор та кераміст. Серед найвідоміших робіт – скульптура Покрови Божої Матері в місті Буську на Львівщині, пам'ятник до 1000-ліття хрещення України-Руси в місті Генку (Бельгія), пам'ятники Євгену Коновальцю у місті Жовква на Львівщині, Маркіяну Шашкевичу в селі Нестаничі Радехівського району тощо.

Також чимало його меморіальних скульптур можна побачити на Личаківському та Байковому цвинтарях. Значне місце у творчості займає керамічна пластика малих форм, яку він творив під впливом майстрів Гавареччини.

Останнім часом працював над парковою скульптурою «Викрадення Європи». У роботі над нею скульптору допомагали пацієнти Центру Unbroken. Скульптуру встановлять у Стрийському парку у період вистав



Проєкт відбувається в рамках Львівського тижня скульптури 2025 «Діалоги» та символічно представлений у діалозі з виставкою дружини скульптора Ярослави Мотики у «Я Галерея Пентхаус», яка відкриється 18 вересня .



Виставка триває до 30 листопада.