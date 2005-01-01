У Львові урочисто відкрили інформаційну таблицю видатному громадському діячеві Яцекові Куроню

Інформаційну таблицю відкрили на площі Яцека Куроня

У неділю, 17 червня, у Львові на пл. Яцека Куроня відбулося урочисте відкриття інформаційної таблиці, присвяченої видатному польському політикові та громадському діячеві Яцекові Куроню.

У відкритті взяли участь мер Львова Андрій Садовий, представники польської делегації: дружина Яцека Куроня — Данута Куронь, віце-маршалок Сенату Польщі Богдан Борусєвич, Генеральний консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольські, а також представники громадськості, наукових інституцій, міської та обласної влади.

Таблицю відкрили на площі Яцека Куроня поруч із Генеральникм Консульством Республіки Польща (Фото - ЛМР)

Данута Куронь подякувала громаді Львова за ініціативу з ушанування пам'яті Яцека Куроня і за вибір місця для встановлення таблиці.

«Це гарне місце передає ідею, яку ціле життя ніс Яцек — люди мають зустрічатися і говорити між собою. Треба дивитись на світ так, ніби він наш спільний дім. Інакше цей світ не виживе», — сказала Данута Куронь.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про своє знайомство з Яцеком Куренем.

Під час відкриття таблиці Андрій Садовий висловив вневненість у добросусідських стосунках українців і поляків (Фото - ЛМР)

«Ще до того, як я почав працювати міським головою, ми з друзями вручали Яцекові Куроню нагороду «Галицького лицаря». Перше враження мені запам’яталося на все життя — усміхнений, відкритий, щирий чоловік, який любить людей. Саме так він виглядає і тут — на таблиці. Він умів бачити дуже далеко. У сьогоднішньому світі нам дуже бракує мудрості Яцека Куроня», — заявив Андрій Садовий.

Усі фото - прес-служба Львівської міської ради

Яцек Куронь — польський політик, визначний учасник антикомуністичної опозиції народився у Львові 3 березня 1934 року.

Він був співавтором стратегії незалежної профспілки «Солідарність» і учасником «Круглого столу» 1989 року, що призвів до виборів і зміни влади у Польщі. Куронь працював міністром праці та соціальної політики у 1989 - 1993 рр. і обирався депутатом Сейму в 1989 - 20001 рр. Помер видатний львів'янин 17 червня 2004 року, похований у Варшаві на військовому цвинтарі Повонзки.

Нагадаємо, що раніше Львівська міськрада назвала іменем Яцека Куроня площу біля Генерального консульства Польщі. За відповідну ухвалу під час засідання сесії 22 березня 2018 року проголосували депутати ЛМР.