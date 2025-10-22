ДТП трапилась на вул. Трильовського

У Львові в ДТП із Ford Focus загинула 16-річна пасажирка мотоцикла. Від отриманих травм підлітка померла в автомобілі швидкої.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у вівторок, близько 22:20 на вул. Трильовського у Львові. За версією слідства, 14-річний водій мотоцикла Forte зіткнувся з автомобілем Ford Focus, за кермом якого був 27-річний львівʼянин. Унаслідок ДТП загинула 16-річна пасажирка мотоцикла. Вона померла в автомобілі швидкої. Водія мотоцикла з травмами госпіталізували у лікарню Святого Миколая.

За фактом ДТП слідчі відділу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років увʼязнення.