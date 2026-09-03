«Молодвіж 2026» відбудеться 5 вересня у !FESTrepublic

У суботу, 5 вересня, у Львові на !FESTrepublic відбудеться «Молодвіж 2026» – всеукраїнська платформа для мережування молоді. Цьогоріч захід пройде під темою «Коріння» та об’єднає дискусії про майбутнє України, бізнес, культуру, пам’ять, ментальне здоров’я та можливості для молоді. Про це повідомили організатори події, у четвер, 3 вересня.

«Молодвіж» щороку збирає у Львові молодь із різних регіонів України. Цьогоріч учасники говоритимуть, зокрема, про те, як молодь може впливати на державні рішення, чи варто відкривати бізнес в Україні під час війни, як змінюється культура пам’яті та український культурний простір.

Серед спікерів «Молодвіжу 2026» – народний депутат Ярослав Железняк, український скелетоніст та автор ініціативи «Шолом пам’яті» Владислав Гераскевич, співачка й авторка пісень Юля Юріна, а також представники державного сектору, бізнесу, культури, медіа та громадянського суспільства Олег Карпенко, Катерина Даценко, Владислав Грезєв, Тетяна Фіщук, Анжеліка Бабій та інші.

Окрім дискусій, у програмі – камерні розмови, маркет громадських організацій, книжкові формати та партнерські простори. Окремий блок присвятять туризму, ментальному здоров’ю, підприємництву та пошуку нових можливостей в Україні.

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Завершиться «Молодвіж» музичною програмою. На сцені виступлять «Пропаща сила», «Твій Зайчик Пише» та «Теорія Розбитих Вікон». Хедлайнером вечора стане гурт «Курган & Agregat».

«Молодвіж 2026» відбудеться 5 вересня у !FESTrepublic на вул. Старознесенській, 24–26. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією.

Детальна програма та реєстрація доступні на сайті організаторів. Захід організовує молодіжна організація «Твори» у співпраці з партнерами та за підтримки Львівської міської ради.