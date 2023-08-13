Цьогоріч нагородили 15 учасників

З нагоди Міжнародного дня молоді у Львові відбулась вже друга церемонія нагородження молоді «СМІЛИВІ». Мета цієї церемонії – подяка молоді, яка незважаючи ні на що змінює країну та себе на краще. Про це у неділю, 13 серпня, повідомили у Львівській міській раді.

Ініціаторами премії є управління молодіжної політики Львівської міської ради та мережа молодіжних просторів ТВОРИ! Цьогоріч нагородили 15 учасників: 10 молодих людей та 5 команд, які щодня демонструють свою рішучість змінювати країну та місто Львів.

«Молодь – це енергія, це драйв, це ідеї, розвиток, це майбутнє. Молодь – це рушій до змін. І добре, що у нас саме така молодь. Вона смілива і наполеглива. Вона будує наше завтра», – сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Відбір переможців проходив у кілька етапів: 21 липня розпочалась реєстрація кандидатів. Відтак кожен міг подати як себе, так і своїх друзів чи знайомих, які, на його думку, роблять вагомий внесок у розвиток суспільства. Далі журі розглядало кожну заявку та виставляло свої бали. Важливою умовою було відповідати віковій категорії від 14 до 35 років.

Із детальним списком цьогорічних переможців можна ознайомитися на сайті Львівської міської ради.

Нагадаємо, церемонію нагородження молоді «СМІЛИВІ» започаткували у Львові минулого року. Вперше нагородження відбулося 12 серпня 2022 року.