На фестивалі будуть представлені 30+кавʼярень

Протягом 4–5 жовтня на території !FESTrepublic у Львові відбудеться сьомий Coffee, Books and Vintage Festival. Подія об’єднає любителів кави, літератури та вінтажної культури.

У програмі фестивалю – три національні чемпіонати з кави: Barista Championship, Latte Art Championship та Coffee Roasting Championship. Вони стартують уже 2 жовтня, вхід на чемпіонати вільний. А от 4–5 жовтня відвідувачів чекають більш, ніж 30 кав’ярень з різних міст, фестивальний фудкорт і солодощі.

Літературна частина події збере відомих авторів та спікерів: Артура Дроня, Мар’яну Савку, Маркіяна Прохаська, Ігоря Балинського, Маріанну Душар та інших. На книжковому ярмарку видавництва та книгарні представлять новинки, а відвідувачі зможуть долучитися до збору україномовних книг для для Шевченківської публічної бібліотеки у селищі Шевченкове Куп'янського району, що на Харківщині.

Гості фестивалю зможуть обрати вінтажний образ, докупити аксесуари на ярмарку та насолодитися атмосферою ретро, а також послухати стендап-виступи Чиркова, Зухвалої, Щербана та інших. А на вечірніх концертах відвідувачі зможуть насолодитися концертами за участю Jamala, Крихітки та інших запрошених артистів.

Організатори збирають кошти на FPV-дрони для українських захисників у межах ініціативи «Рій помсти».

Дітям до 12 років, ветеранам, військовим та родинам загиблих вхід безкоштовний. У вартість квитка входить порція кави у дріпі.

Квитки на Coffee, Books and Vintage Festival уже доступні, ціна зростатиме ближче до події.