Побачити експозицію можна буде протягом всього Тижня пам’яті

У вівторок, 16 вересня, на площі Ринок відбудеться відкриття вуличної експозиції «Щоденник Георгія Ґонґадзе» з нагоди 25-х роковин загибелі журналіста.

Експозиція «Щоденник Георгія Ґонґадзе» показуватиме знакові цитати журналіста із поясненням історичного контексту, а також супроводжуватиметься ілюстраціями сучасних українських митців – Інги Лев та Антона Логова. 16 вересня о 12:00 на площі Ринок до відкриття події можуть доєднатися всі охочі, а також участь братимуть лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе 2024 року, медіаменеджерка Тетяна Трощинська та медіакритик Отар Довженко.

Подія продовжуватиметься в Центрі Шептицького у 127 аудиторії на вул. Стрийській, 29а – там відбуватиметься відкрита розмова на тему «Емоції, біль, етика і пам’ять» з Тетяною Трощинською.

Для усіх охочих вхід на відкриту розмову вільний за умови попередньої реєстрації.