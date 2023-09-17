Пластуни активно допомагають армії і займаються волонтерством

Пластуни Львова та області розпочали новий пластовий рік. У відкритті взяли участь 1500 пластунів. До скаутської організації Львівської області цього року вступили близько 400 дітей. Організація готується до осінньо-зимових вишколів та внутрішніх занять.

«Відкриття Пластового року – щорічна подія, на якій пластуни зустрічаються після таборового літа для спілкування та відзначення вихованців та дорослих волонтерів. Для проведення заходу у 2023 році пластуни зі Львова об’єднались з членами окремих пластових осередків в області (Стрий, Старий Самбір, Дрогобич, Сокаль, Червоноград, Буськ та інші)», – повідомили у Львівській міськраді.

Як додав міський голова Львова Андрій Садовий, понад 600 пластунів беруть участь в активних бойових діях. Загалом 2000 вихованців «Пласту» долучені до оборони України.

Нагадаємо, управління освіти Львівської міської ради планує інтегрувати пластовий рух в освітнє середовище. Разом із представниками організації напрацюють план залучення школярів до ідей пластового руху, щоб більше дітей мали змогу долучитись до соціального, фізичного, духовного та емоційного розвитку разом з вихованцями та волонтерами «Пласту».

Львівський «Пласт» об’єднує понад 2500 членів різного віку та є найбільшою молодіжною організацією у Львові.