Державний стяг урочисто підняли біля академії сухопутних військ

У суботу, 23 серпня, біля Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові урочисто підняли Державний прапор України. Участь у заходах взяли керівники міста та області, ветерани, духовенство та громадськість.



Як розповіли у львівській мерії, урочисте підняття прапора України здійснив ветеран російсько-української війни Олександр Куцал, який воював на Донбасі, зокрема, під Бахмутом, а під час мінометного обстрілу втратив обидві ноги.

Після підняття прапора усі присутні виконали Гімн України. На завершення заходу відбулося спецпогашення поштової марки, присвяченої Дню Державного прапора.

Урочисте підняття Державного прапора у Львові (фото ЛМР)

Нагадаємо, цими вихідними Україна відзначає День Державного прапора та День Незалежності. І вже традиційно у Львові відбуватиметься чимало заходів – концерти, лекції, ярмарки. Також у Львові вшанують пам'ять загиблих Героїв, що загинули за незалежність України.

Програму святкових заходів у Львові на 22-24 серпня можна переглянути тут.