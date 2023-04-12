Дітей евакуювали з зони бойових дій. Зараз вони проживають у Львові

У львівському дитячому будинку охрестили 16 сиріт, яких привезли з Луганщини. Хрещеними батьками для дітей стали курсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повідомили у прес-службі Львівської архієпархії УГКЦ.

Обряд хрещення проводили у вівторок, 11 квітня, у дитячому будинку №1, де зараз проживають евакуйовані з Луганської області сироти. Хрестив дітей єпископ-помічник Львівської Архиєпархії владика Володимир, а курсанти академії сухопутних військ одразу погодилися стати хрещеними батьками.

«Хрещені батьки – це люди, які мають багато любові. Інакше вони б сьогодні не взяли цих діток на свої руки. Звичайно мені дуже приємно, що наші захисники, поки що курсанти, погодилися на цю чудову місію і настільки серйозно до цього підійшли. Я думаю, що кращих захисників годі було знайти для наших діток. Ці люди також дають присягу захисту народу, Батьківщини», – сказав владика Володимир.

До слова, зараз Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт. Загалом незаконно депортованими до Росії вважаються 19 514 українських дітей.