Водію Honda CR-V стало погано за кермом

У четвер, 27 березня, на просп. Червоної Калини у Львові 46-річний водій кросовера Honda CR-V, якому стало погано за кермом, cпричинив потрійну ДТП. Його автомобіль пошкодив ще два авто та зніс огорожу на парковці.

За даними очевидців, ДТП сталася близько 18:00. Водій Honda CR-V на ходу вилетів з проїжджої частини. По дорозі він пошкодив легковик Daihatsu Sirion, який їхав проспектом, далі проламав огорожу і врізався у припаркований позашляховик Volkswagen Touareg на майданчику поблизу церкви Різдва пресвятої Богородиці.

У патрульній поліції розповіли ZAXID.NET, що в результаті постраждали 46-річний водій Honda CR-V та 59-річний водій Daihatsu Sirion.

Водій Honda CR-V злетів з дороги та врізався в авто на парковці

За попередньою інформацією від медиків, винуватець ДТП хворіє на епілепсію, йому стало погано за кермом.

Зазначимо, що в Україні при встановленому діагнозі епілепсії, навіть якщо немає нападів, заборонено керувати автомобілем.