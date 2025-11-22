В суботу, 22 листопада, у Львові на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку містяни разом з духовенством і представниками влади вшанували пам’ять жертв голодоморів в межах всеукраїнської акції «Запали свічку пам’яті», повідомляє пресслужба Львівської міськради. Захід розпочався з хвилини мовчання, після чого відбулась екуменічна панахида за жертвами голодоморів 1921-1923, 1932 -1933 та 1946-1947 років. На площі запалили свічки й лампадки у пам’ять про тих, хто помер від штучного голоду. День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій вшановують в Україні щорічно у четверту суботу листопада.

Фото ЛМР