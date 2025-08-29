Тепер мешканці можуть повертатися у свої помешкання

У Львові за гроші меценатів відновили зруйнований 4 вересня 2024 року російським обстрілом будинок на вул. Коновальця, 46. Тепер мешканці можуть повертатися у свої помешкання. Проєкт реалізовували у межах ініціативи «Візьми будинок під опіку». Про це у п’ятницю, 29 серпня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час брифінгу.

Будинок на вул. Коновальця, 46 вдалося відновити завдяки Львівському ІТ Кластеру, компаніям «Ензим» та «Кормотех». Міський голова Львова Андрій Садовий подякував благодійникам.

«Я гордий, що ми у Львові маємо спільноту ІТ Кластера, що ми у Львові маємо компанію “Ензим”, що ми маємо “Кормотех”. Вони без жодних дискусій сіли за стіл і домовилися. Вони інвестували понад 10 млн грн, які могли потратити на свої потреби», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Тепер 12 сімей можуть повертатися у свої помешкання. Серед власників квартир у відновленому будинку – голова ОСББ Оксана Кріль. Внаслідок ворожої атаки вона втратила чоловіка.

«4 вересня 2024 року була страшна ракетна атака. Ми дуже тяжко це пережили, були втрати і розбите житло. Але наша нація українців така сильна – вони згуртовуються. Ми дуже вдячні всім, хто долучився до відновлення нашого будинку», – сказала Оксана Кріль.

Мешканці подарували міському голові Львова Андрію Садовому та всім причетним до відновлення будинку подяки та записники.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Львів 4 вересня 2024 року загинуло семеро людей та понад 60 були поранені. Було пошкоджено понад 180 будинків, включаючи 19 пам'яток архітектури, а також два медзаклади та дві школи.