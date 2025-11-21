Також міська рада розширили повноваження щодо демонтажу незаконних вивісок

У Львові заборонили освітлення зовнішньої реклами на час комендантської години. Місто встановило додаткові вимоги та умови для облаштування світлової реклами і вивісок. Відповідне рішення 21 листопада ухвалив виконавчий комітет ЛМР.

Згідно з рішенням, на час дії комендантської години на території Львівської громади заборонено використовувати будь-які види зовнішнього освітлення, зокрема й зовнішньої реклами на фасадах. Виняток лише для об’єктів вулично-дорожньої мережі та критичної інфраструктури. За виконанням цього рішення стежитиме поліція.

Також виконком розширив повноваження КП «Адміністративно-технічне управління» та райадміністрацій щодо демонтажу самовільних конструкцій на фасадах. Ідеться про електронні табло, монітори, екрани, біжучі стрічки, світлодіодні стрічки, кондиціонери, LED-стрічки, світильники, елементи декорування, конструкції з динамічною підсвіткою тощо.

Як повідомив директор департаменту природних ресурсів та будівництва Тарас Кубай, це допоможе ще краще регулювати питання вивісок та реклами, зокрема і світлової, у Львові. Адже йдеться і про економію електроенергії, і про зменшення світлового навантаження та шуму від реклами на містян.