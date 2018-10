У Львові засновниця Zero Waste Austria поділиться найуспішнішими проектами організації

фото Zero Waste Weekend

У Львові відбудеться Zero Waste Weekend

У Львові 27-28 жовтня відбудеться Zero Waste Weekend. У п’ятницю, 26 жовтня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з учасниками форуму «Zero Waste Weekend». Мер запропонував учасникам долучитись і спільно організувати Zero Waste Бієнале, за аналогією Бієнале довіри.

«Минулого тижня у нас було Бієнале довіри. Можливо, варто зробити таке Бієнале в інших містах України та світу. Ваш досвід важливий для нас і я готовий спільно з вами зробити Zero Waste Бієнале: запросимо гостей з України, з інших країн світу. На жаль, сьогодні в державних органах влади нема розуміння, що таке Zero Waste. Щоб це реалізувати, цим треба займатись щодня», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Засновниця Zero Waste Austria Гелене Паттерманн розповіла, як в Австрії працює концепція Zero Waste. Також вона обговорила з міським головою особливості реалізації цієї еко-програми у Львові.

Усі фото прес-служби ЛМР

Представники руху Zero Waste з Києва розповіли, що зараз ситуацією зі сміттям та полігонами люди зацікавлені, особливо популярна інформація про те, як не утворювати сміття.

«Зараз у Львові ми зібрали представників Zero Waste з цілої України, з нами є представниця Zero Waste з Австрії, ми будемо її досвід також вивчати та поширювати. Щомісяця ми проводимо освітні вебінари. У Європі люди платять стільки, скільки викидають. Хто продукує менше відходів, той менше платить. Сьогодні у нас буде зустріч із освітянами про те, як говорити з дітьми на ці теми. Потім збираємо власників готелів та ресторанів», — розповіла Ірина Миронова, Zero Waste Lviv, WWF в Україні.

«Ми активно використовуємо напрацювання Zero Waste. У нас є проект щодо компостування, є проект щодо облаштування в одному з мікрорайонів міста майданчика для компостування. Готові до максимально співпраці з вами», — зазначив Вадим Ноздря, директор ЛКП «Зелене місто».

Нагадаємо, 27−28 жовтня у Львові відбудеться дводенний форум щодо мінімізації відходів «Zero Waste Weekend». Гостею форуму стане Гелене Паттерманн — засновниця Zero Waste Austria, яка розповість про свій досвід створення організації, специфіку роботи у рамках спільноти Zero Waste Europe та поділиться найбільш успішними проектами організації у освітній сфері, співпраці з готелями, ресторанами та іншим бізнесом.

Також у межах Zero Waste Weekend 26 жовтня відбудеться воркшопи для освітян: «Як говорити з дітьми про «нуль відходів?», «Мінімізація відходів у готелях та ресторанах», Green Drinks Lviv — нетворкінг для всіх охочих еко-ініціатив та активістів. А 27 жовтня – всеукраїнська зустріч zero waste ініціатив, де можна буде почути досвід впровадження концепції «нуль відходів» у Австрії та Європі, а українські ініціативи зможуть розповісти про свої проекти і досягнення. Також учасники спробують напрацювати zero waste проекти, актуальні для українських громад.