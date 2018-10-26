У Львові засновниця Zero Waste Austria поділиться найуспішнішими проектами організації

У вихідні, 27-28 жовтня, у Львові відбудеться Zero Waste Weekend

СуспільствоОльга Гринько, 26 жовтня1430

До теми

У Львові засновниця Zero Waste Austria поділиться найуспішнішими проектами організації
фото Zero Waste Weekend
У Львові відбудеться Zero Waste Weekend

У Львові 27-28 жовтня відбудеться Zero Waste Weekend. У п’ятницю, 26 жовтня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з учасниками форуму «Zero Waste Weekend». Мер запропонував учасникам долучитись і спільно організувати Zero Waste Бієнале, за аналогією Бієнале довіри.

«Минулого тижня у нас було Бієнале довіри. Можливо, варто зробити таке Бієнале в інших містах України та світу. Ваш досвід важливий для нас і я готовий спільно з вами зробити Zero Waste Бієнале: запросимо гостей з України, з інших країн світу. На жаль, сьогодні в державних органах влади нема розуміння, що таке Zero Waste. Щоб це реалізувати, цим треба займатись щодня», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Засновниця Zero Waste Austria Гелене Паттерманн розповіла, як в Австрії працює концепція Zero Waste. Також вона обговорила з міським головою особливості реалізації цієї еко-програми у Львові.

Усі фото прес-служби ЛМР

Представники руху Zero Waste з Києва розповіли, що зараз ситуацією зі сміттям та полігонами люди зацікавлені, особливо популярна інформація про те, як не утворювати сміття.

«Зараз у Львові ми зібрали представників Zero Waste з цілої України, з нами є представниця Zero Waste з Австрії, ми будемо її досвід також вивчати та поширювати. Щомісяця ми проводимо освітні вебінари. У Європі люди платять стільки, скільки викидають. Хто продукує менше відходів, той менше платить. Сьогодні у нас буде зустріч із освітянами про те, як говорити з дітьми на ці теми. Потім збираємо власників готелів та ресторанів», — розповіла Ірина Миронова, Zero Waste Lviv, WWF в Україні.

«Ми активно використовуємо напрацювання Zero Waste. У нас є проект щодо компостування, є проект щодо облаштування в одному з мікрорайонів міста майданчика для компостування. Готові до максимально співпраці з вами», — зазначив Вадим Ноздря, директор ЛКП «Зелене місто».

Нагадаємо, 27−28 жовтня у Львові відбудеться дводенний форум щодо мінімізації відходів «Zero Waste Weekend». Гостею форуму стане Гелене Паттерманн — засновниця Zero Waste Austria, яка розповість про свій досвід створення організації, специфіку роботи у рамках спільноти Zero Waste Europe та поділиться найбільш успішними проектами організації у освітній сфері, співпраці з готелями, ресторанами та іншим бізнесом.

Також у межах Zero Waste Weekend 26 жовтня відбудеться воркшопи для освітян: «Як говорити з дітьми про «нуль відходів?», «Мінімізація відходів у готелях та ресторанах», Green Drinks Lviv — нетворкінг для всіх охочих еко-ініціатив та активістів. А 27 жовтня – всеукраїнська зустріч zero waste ініціатив, де можна буде почути досвід впровадження концепції «нуль відходів» у Австрії та Європі, а українські ініціативи зможуть розповісти про свої проекти і досягнення. Також учасники спробують напрацювати zero waste проекти, актуальні для українських громад.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові проведуть громадське слухання щодо будівництва сміттєпереробного заводу ZAXID.NET
Для львівських школярів проведуть лекції про сортування сміття та збір вторсировини ZAXID.NET
Сортуй або помри.
Все, що треба знати про сміття ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук