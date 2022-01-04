Прокуратура Львівської області повідомила про підозру угрупуванню із 8 людей, які упродовж липня і серпня 2021 року вчинили пограбувань на 1,5 млн грн у Львові та Хмельницькому.

Грабіжники за два місяці вкрали 1,5 млн грн

У прокуратурі Львівщини розповіли, що зловмисники грабували людей, які займаються обміном валют – вони стежили за ними, коли ті сідали в машину і нападали під час руху, розбиваючи скло молотком і викрадаючи гроші.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України в області.