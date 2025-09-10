У Львові завідувачка лабораторії Другого медоб’єднання Львова малює картини за допомогою бактерій. Таким мистецтвом Катерина Орловська зайнялася місяць тому. У її доробку вже чимало малюнків, деякі вона навіть надіслала на конкурс.

***

Катерина Орловська, завідувачка міської централізованої бактеріологічної лабораторії Другого медоб’єднання Львова, працює над створенням нової картини. А малює вона бактеріями в чашці Петрі. Цей незвичайний жанр мистецтва називається артмікробіологія.

«Як полотно в нас служить хромогенне середовище, а палітрою кольорів – наші музейні культури. За допомогою яких ми малюємо», – говорить завідувачка міської централізованої бактеріологічної лабораторії Другого медоб’єднання Львова Катерина Орловська.

Особливість таких картин в тому, що під час створення вони виглядають безбарвними. Після перенесення різних бактерій на живильне середовище, вони починають рости і аж тоді проявляються притаманним для себе кольором. Для малювання використовується завчасно підготовлена палітра, а замість пензлів – петлі.

«Для того, щоб змінити інший колір на хромогенному середовищі мені потрібно цю петлю забрати, витягнути нову. І вже новою стерильною бактеріологічною петлею, наприклад, брати синій колір. Це є в нас ентерокок фекаліс», – каже Катерина Орловська.

Створення однієї картини може тривати як 30 хвилин, так і дві години. Щоб прорости бактеріям і проявитися вже в кольоровому малюнку потрібно 24-48 годин, залежно від бактеріальної культури.

«Попробувала вперше намалювати щось пов'язане з архітектурою – і ось тепер маю картину Львова. До того малювала тільки квіти, птахи, на різну українську тематику. Тут використано тільки дві культури. Перша культура – це сальмонела, а друга – ентерокок фекаліс. Це хромогенне середовище для виявлення сальмонел», – заначає Катерина Орловська.

Існувати такі картини можуть лише два-три дні, бо далі бактерії розростаються.

«Працюю з музейними культурами, музеї – це такий банк для нас, для бактеріологів. Там є певні штами культур і ми цей музей використовуємо для внутрішньолабораторного контролю якості. Коли до нас приходить партія середовищ, на кожну культуру є паспорт, де прописані всі біохімічні властивості, ферметативна активність, ми знаємо, як вона себе проявляє», – пояснює бактеріологиня.

Цією справою Катерина Орловська захопилася несподівано і лише місяць тому, до цього вона не малювала взагалі.

«”Школа клінічного мікробіолога” організовує конкурс і там показували свої роботи інші учасники. Мене зацікавило, я подумала, що потрібно спробувати. Перший малюнок мені не дуже вдався, потім почала експериментувати. Взяла одну культуру, другу, дивлюся, що вдається», – каже катерина Орловська.

Малювання картин за допомогою бактерій для Катерини Орловської тепер свого роду медитація. Займається вона цим після завершення робочого дня.

«Це приносить мені задоволення. Я відпочиваю, надихаюся, коли бачу результат, насолоджуюся. Це арттерапія для мене», – зазначає Катерина Орловська.

Катерина Орловська вже відправила фото і відео кількох своїх робіт на конкурс в «Школу клінічного мікробіолога». Результати будуть 17 вересня.