У Львові збудують Центр трансплантації кісткового мозку

Центр трансплантації кісткового мозку планують збудувати на території Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру

Центр трансплантації кісткового мозку планують збудувати на території Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру на вул. Дністерській і у ньому рятуватимуть дітей зі всієї Західної України. На сесії у вівторок, 5 червня, депутати Львівської облради ухвалили рішення про виділення коштів (1,120 млн грн.) для початкових робіт з виготовлення проекту будівництва.

Мова про те, що у Львові потрібний Центр трансплантації кісткового мозку, іде давно. Адже лише на Львівщині, за словами директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Андрія Синюти, щороку близько 10 дітей потребують пересадки кісткового мозку. В інших областях Західної України приблизно така ж ситуація.

Батьки хворих дітей шукають порятунку за межами України: одні в Польщі, Білорусі, інші – в Італії, Німеччині, Ізраїлі тощо. А операції з пересадки кісткового мозку коштують там 120-160 тис. євро. В Україні такі операції будуть значно дешевшими.

Спершу була ідея створити центр, добудувавши ще один поверх над поліклінікою, але після консультацій з фахівцями від цього задуму відмовилися. Лікарі центру побували в дитячих онкологічних клініках Канади, Польщі, Хорватії, Італії і після відповідних консультацій, зійшлися на думці, що потрібно збудувати новий корпус за сучасними медичними технологіями та логістикою. І у новому корпусі, окрім центру трансплантації, розмістити відділення дитячої онкології, відділення реанімації та токсикології, центр орфанних хвороб, стерилізаційний центр тощо.

«Мова йде про надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з онкологією та іншими рідкісними хворобами з усього західного регіону, бо будувати центр лише для потреб Львівщини недоцільно. Будівництво і оснащення такої клініки є доволі дороге. Однак, якщо у ньому будуть проводити одних тільки операцій з трансплантації кісткового мозку 30-50 щороку, то інвестиції, вкладені в будівництво, окупляться за 3-4 роки», - сказав ZAXID.NET Андрій Синюта.

За його словами, поки невідомо, якою буде вартість будівництва. Однак ця сума буде не меншою від кількох сотень мільйонів гривень.

«Точніші цифри будуть відомі після виготовлення проектно-кошторисної документації. Ми розраховуємо на фінансування будівництва з коштів не тільки обласного бюджету, але і суттєві інвестиції з державного бюджету. Будемо також шукати і підтримку міжнародних організацій і програм. Сподіваємося, що до цього проекту долучаться і благодійні організації, соціально відповідальний бізнес», - розповівАндрій Синюта.

Нині у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі лікують дітей з 19 областей України. І хоча відділення онкології, гематології є й у інших областях, хворих діток батьки везуть до Львова, бо львівські медики мають великий досвід у лікуванні таких пацієнтів. Більшість лікарів стажувалися у клініках Європи, США, тож для них не становитиме проблеми проводити операції з пересадки кісткового мозку та використовувати інші сучасні медичні методики для лікування важкохворих дітей.

Операції з пересадки кісткового мозку, як кажуть лікарі, не належать до надскладних. Вони дещо нагадують процедуру переливання крові. Донору вводять у вени дві голки. З однієї через трубки у спеціальний апарат надходить кров, з якої забирають певну частину стовбурових клітин, а через іншу голку людині повертають назад її кров із незначними втратами кров’яних клітин.

А ось підготовка пацієнта до пересадки вимагає значних зусиль. Оскільки перед пересадкою хворій дитині повністю «вбивають» власний кістковий мозок і її імунна система практично на нулі, то вона мусить перебувати не просто в стерильних, а надстерильних умовах. Для цього слід обладнати спеціальні бокси з потужною системою вентиляції, закупити відповідні холодильники, які охолоджують стовбурні клітини крові до -80°C, сепаратори крові тощо.

Сучасні медичні технології та обладнання є дуже дороговартісними, але враховуючи те, скільки грошей витрачається на лікування за кордоном, інвестиції окупляться дуже швидко.