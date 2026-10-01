Раніше у маршрутках Рівного одночасно могли безкоштовно їхати до чотирьох пільговиків

Від четверга, 1 жовтня у громадському транспорті Рівненської громади скасували обмеження на кількість пасажирів пільгових категорій, які можуть одночасно безкоштовно їхати в салоні. Водночас валідація проїзду залишається обовʼязковою. Про це повідомив секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян.

Відтепер усі пасажири, які мають право на безоплатний проїзд, можуть користуватися громадським транспортом незалежно від кількості інших пільговиків у салоні. Зміни стосуються як комунального, так і приватного транспорту, який працює на території Рівненської громади.

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Раніше у маршрутках Рівного одночасно могли безкоштовно їхати до чотирьох пільговиків. Обмеження були пов’язані, зокрема, з відсутністю механізму компенсації витрат приватних перевізників за перевезення пільгових категорій пасажирів.

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Від 1 жовтня це обмеження скасували. Тобто якщо в салоні одночасно перебувають, наприклад, десять пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд, усі вони можуть скористатися пільгою.

Валідація залишається обов'язковою

Попри безкоштовний проїзд, пасажири пільгових категорій повинні реєструвати кожну поїздку. Для цього під час входу в транспорт потрібно прикласти персоналізовану пільгову транспортну картку до валідатора та дочекатися підтвердження успішної валідації.

Дані про пільгові поїздки використовують для обліку пасажиропотоку, а також проведення розрахунків і компенсацій перевізникам у встановленому порядку.

Скористатися правом на безкоштовний проїзд можна за пільговою транспортною карткою або паперовим посвідченням відповідного зразка.

Право на безкоштовний проїзд мають:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

одна особа, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;

члени сімей Захисників і Захисниць України, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин;

члени сімей Захисників і Захисниць України, щодо яких встановили факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

члени сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби;

діти з інвалідністю до 18 років;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування.

Рівненська міська рада закликає пільговиків під час кожної поїздки користуватися персоналізованою транспортною карткою та обов'язково її валідувати.