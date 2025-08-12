На території маєтку є пальмові сади, підземний гараж і зебри

В Угорщині розгорівся скандал після публікації фото та відео маєтку родини прем'єр-міністра Віктора Орбана у Хатванпусті. Про це у понеділок, 11 серпня, повідомив Telex.

«У перші вихідні серпня незалежний депутат Акош Хадхазі провів акцію протесту та екскурсію садибою Хатванпуста, що належить батькові прем'єр-міністра Віктора Орбана. Поліція та співробітники резиденції зробили все можливе, щоб не допустити людей, тому учасники заглядали всередину зі сходів», – йдеться у дописі.

Один з читачів Telex зумів зафільмувати маєток із дрона. На його кадрах видно пальмові сади, підземний гараж і навіть зебр.

Орбан запевняє, що це лише ферма його батька, однак нещодавно Хадхазі опублікував документи, які вказують на те, що будівлі на його території все ж є житловими. Він розповів, що сім’я Орбанів запитувала енергетичне посвідчення для новозбудованого житлового будинку.

«Брехливого прем'єр-міністра легше впіймати, ніж кульгавого пса. Не те щоб був сумнів у тих, хто бачив маєток особисто чи на фото. Але це швидка відповідь на те, що Орбан заїкався в подкасті, що в нього немає маєтку, а тільки ферма його батька», – йдеться у дописі.

Енергетичне посвідчення маєтку Орбанів, фото Акоша Хадхазі

Депутат також опублікував фотографії комплексу, зроблені чотири роки тому. За його словами, кадри були зроблені робітником, який там працював. За його даними, під настилом паркової доріжки в маєтку прокладали нагрівальні елементи, щоб не довелося розчищати сніг.

Маєток сім'ї Віктора Орбана, фото Акоша Хадхазі

Також на фото нібито зафіксували підземний коридор, що з’єднує будівлі маєтку.

Маєток сім'ї Віктора Орбана, фото Акоша Хадхазі

Петер Мадяр, глава опозиційної партії «Тиса», який є конкурентом Орбана на виборах, заявив, що у разі його приходу до влади Державна аудиторська служба розпочне розслідування щодо активів за 20 років проти всіх колишніх членів та представників уряду, а також їхніх близьких родичів. Це торкнеться також маєтку у Хатванпусті.

«Національне управління з розшуку та захисту активів зможе запитувати всю інформацію в органах, що видають дозволи, та в управлінні охорони пам'яток, а також заслуховувати інвесторів і робітників, які працюють на будівельному майданчику Віктора Орбана», – заявив Мадяр.

6 серпня повідомляли, що угорська прокуратура затримала чоловіка, який намагався організувати вбивство прем’єр-міністра Віктора Орбана. Він шукав кілера на одному з вебсайтів.