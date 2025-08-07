На одному з вебсайтів розмістили оголошення про пошук вбивці для ліквідації Орбана

Угорська прокуратура затримала чоловіка, який намагався організувати вбивство прем’єр-міністра Віктора Орбана. Він шукав кілера на одному з вебсайтів. Про це у середу, 6 серпня, повідомили видання 24.hu та Index.

Правоохоронці заявили, що у липні чоловік опублікував на вебсайті з іноземним доменом публічне звернення, в якому шукав найкращого з можливих вбивць для ліквідації прем’єр-міністра Віктора Орбана. Він також вказав, що готовий заплатити за це завдання форинтами чи валютою іншої держави.

Особу чоловіка вдалося встановити, після чого його заарештували. Слідчі почали кримінальне провадження за статтею про підготовку до вбивства. За даними журналістів, чоловік визнав свою провину.

«Слідча прокуратура Будапешта подала клопотання про його арешт з огляду на небезпеку повторного вчинення злочину, рішення має найближчим часом ухвалити суд», – додають у повідомленні.

