Окупаційна влада намагається виявити місцевих чоловіків, що уникають призову

В окупованому Мелітополі російська адміністрація почала платити медпрацівникам за інформацію про пацієнтів призовного віку. Про це 9 листопада повідомили активісти руху спротиву на ТОТ України «Жовта Стрічка».

Як йдеться, лікарям та медсестрам пропонують грошові винагороди за інформацію про чоловіків, які звертаються до лікарень або поліклінік. Зокрема, окупанти вимагають передавати адреси, дати візитів та інші персональні відомості пацієнтів до військової комендатури.

За таку співпрацю росіяни пропонують від 20 до 30 тис. рублів, що дорівнює місячній зарплаті в окупованому місті.

У такий спосіб російські окупанти намагаються посилити примусову мобілізацію на ТОТ Запорізької області та виявити чоловіків, які уникають призову.

Мелітопольців закликають не розголошувати особисті дані навіть під час звернень до медзакладів і фіксувати факти співпраці медиків з окупантами, щоб у майбутньому притягнути винних до відповідальності.