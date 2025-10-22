Кремль легалізував мародерство на окупованих територіях України

Урядова комісія РФ 20 жовтня схвалила ініціативу, яка дозволяє визнавати «безгосподарне майно» на окупованих українських територіях державною власністю Росії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Ідеться про квартири, будинки та приміщення в окупованих районах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нерухомість, на яку нібито «неможливо встановити власника» або «відсутні документи», передаватимуть окупаційним адміністраціям чи «новим мешканцям» – військовим, поліцейським, чиновникам і вчителям, яких Росія завозить у регіони.

«Раніше подібне захоплення майна відбувалося через регіональні “постанови” або рішення псевдосудів за мовчазної згоди Москви. Тепер же Кремль легалізує це мародерство на федеральному рівні», – пояснює ЦПД.

Раніше повідомлялось, що російська влада незаконно розпродає майно українців, що втекли з окупованих територій. До прикладу, російські загарбники в окупованому Криму заробили понад 4,8 млрд рублів (приблизно 1,4 млрд грн) від продажу відібраного майна.