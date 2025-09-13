Російські силовики перевіряють списки учасників псевдоголосування

Росіяни тиснуть на мешканців окупованих територій України, які відмовилися брати участь у псевдовиборах. Особливо це стосується чоловіків: їх викликають на допити, застосовують психологічний тиск і змушують підписувати контракти зі збройними силами РФ. Про це повідомив військовий рух «Атеш» 13 вересня.

За даними активістів «Громадянської сили», силовики перевіряють списки тих, хто проголосував, і зв’язуються з тими, хто цього ще не зробив. Мешканців залякують покараннями за «неучасть» та вимагають пояснень. А іноді, як «альтернативу» неявці на вибори, пропонують укласти контракт з окупаційною армією.

«Це вже не перший випадок тиску на місцеве населення, що підтверджує: мешканці не визнають окупаційну владу та не бажають брати участь у постановці, яку називають виборами», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області примусово мобілізовані українці масово тікають з лав російської армії.