За словами Філатова, обшуки стосуються порушень на місцевому сміттєзвалищі

Вранці вівторка, 20 січня, правоохоронці прийшли з обшуками до міського голови Дніпра Бориса Філатова. Про це він повідомив на своїй сторінці в телеграмі.

«Сьогодні вранці чергові “правоохоронці” вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено», – заявив Філатов.

Зазначимо, єдине офіційне місце для сортування та захоронення твердих побутових відходів у Дніпрі – полігон Правобережний. За даними місцевих ЗМІ, сміттєзвалище обіцяли рекультивувати ще у 2016 році, проте воно досі функціонує, а мешканці прилеглого житлового масиву скаржаться на сморід. Також обʼєкт не отримав сортувальних стрічок, обіцяних у 2019 році.

Мер міста поскаржився, що правоохоронці прийшли з обшуками після нічної атаки на Дніпро. За його словами, у ніч на 20 січня росіяни пошкодили велику котельню, через що сотні будинків залишилися без тепла.

«Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні “правоохоронці” у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?» – написав Філатов.

Крім того, мер Дніпра звернувся до українського керівництва із закликом «закінчити п*здьож про “єдність нації, незламність та переформатування влади”» та «вгамувати своїх оскаженілих псів».

Хто саме проводив обшуки у мерії Дніпра, Борис Філатов не уточнив.

Доповнено 11:14. У пресслужбі Нацполіції повідомили про проведення слідчих дій на територій кількох областей. Зокрема, обшуки проводили на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Львівщині у межах кримінального провадження щодо розкрадання грошей під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Слідчі дії проводять за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, а також у транспорті, який вони використовують.

«З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради. Детальніша інформація буде надана згодом», – повідомили у пресслужбі поліції.

До слова, на початку січня у Львівській міській раді також проводили обшуки з приводу можливих зловживань у сфері вивезення сміття. Зокрема, слідчі дії проводили у кабінеті директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Ореста Тимчишина.