У мікрорайоні Голоско створять молодіжний центр
На вул. Під Голоском створять ще один осередок «МолоДвіжЦентр»
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У Львові на вул. Під Голоском створять ще один осередок «МолоДвіжЦентр». Його планують відкрити на площі 157 м2. Тут будуть конференц-зал, кімната для переговорів, коворкінг та невеликий офіс. Візуалізацію простору у понеділок, 17 січня, оприлюднили на сторінці майбутнього MOLO Голоско.
«Вже наприкінці 2022 року відчинить свої двері простір на вулиці Під Голоском, 17! 157 квадратних метрів, де розташується конференц-зал, кімната для переговорів, коворкінг та невеликий офіс команди», – повідомили творці нового простору.
Фото MOLO Голоско
У повідомленні зазначено, що MOLO Голоско сповідуватиме ті ж цінності, що і МолоДвіжЦентр.Львів, а саме:
- вільний доступ до можливостей,
- єднання з однодумцями,
- пошук та знаходження себе у містотворенні,
- реалізацію амбітних ідей та вогонь в очах.
МолоДвіжЦентр.Львів – центр мережі молоджіних просторів ТВОРИ! Його створили у 2020 році активна молодь Львова та департамент розвитку Львівської міської ради.
Також поруч із новим простором відкриють центр надання адміністративних послуг.
Нагадаємо, у січні 2020 року на вул. Чайковського у центрі Львова відкрили молодіжний центр «МолоДвіжЦентр».