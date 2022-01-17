Новий молодіжний осередок планують розмістити на 157 квадратних метрах

У Львові на вул. Під Голоском створять ще один осередок «МолоДвіжЦентр». Його планують відкрити на площі 157 м2. Тут будуть конференц-зал, кімната для переговорів, коворкінг та невеликий офіс. Візуалізацію простору у понеділок, 17 січня, оприлюднили на сторінці майбутнього MOLO Голоско.

«Вже наприкінці 2022 року відчинить свої двері простір на вулиці Під Голоском, 17! 157 квадратних метрів, де розташується конференц-зал, кімната для переговорів, коворкінг та невеликий офіс команди», – повідомили творці нового простору.

Фото MOLO Голоско

У повідомленні зазначено, що MOLO Голоско сповідуватиме ті ж цінності, що і МолоДвіжЦентр.Львів, а саме:

вільний доступ до можливостей,

єднання з однодумцями,

пошук та знаходження себе у містотворенні,

реалізацію амбітних ідей та вогонь в очах.

МолоДвіжЦентр.Львів – центр мережі молоджіних просторів ТВОРИ! Його створили у 2020 році активна молодь Львова та департамент розвитку Львівської міської ради.

Також поруч із новим простором відкриють центр надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, у січні 2020 року на вул. Чайковського у центрі Львова відкрили молодіжний центр «МолоДвіжЦентр».