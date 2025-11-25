Російський дрон типу «Гербера» лежить на даху молдовського будинку

Під час нічної атаки Росії на Одеську область на територію Молдови залетіли шість ворожих безпілотників. Один із них впав на дах будинку, повідомили у пресслужбі міністерства оборони Молдови 25 листопада.

Перший дрон, який залетів до Молдови, зафіксували в напрямку населених пунктів Виноградівка – Вулканешти. Він рухався у напрямку державного кордону з Румунією, в районі між населеними пунктами Колібаші та Вадул-луй-Ісак.

«Безпілотник перетинав повітряний простір на висоті приблизно 1500 м. Міністерство оборони негайно повідомило відповідальні структури, зокрема Генеральну поліцію, про випадок незаконного прольоту», – повідомили у пресслужбі молдовського Міноборони.

Згодом у повітряному просторі країни помітили ще пʼять російських дронів. Вони перетнули кордон з Україною в районі населених пунктів Дондушені, Оргеїв, Бендери, Вадул-луй-Воде та Флорешті.

Зазначається, що один із безпілотників впав на дах будинку в селі Кухурештій-де-жос Флорештського району. На фото, яке поширили в соцмережах, видно, що цілий безпілотник типу «Гербера» з червоною буквою «Z» на хвостовій частині лежить на даху сільського будинку. Зазначимо, «Гербера» може виконувати різні завдання, включаючи розвідку, спостереження, завдання ударів та відволікання засобів ППО. Дрон цього типу є дешевшою версією іранського дрона Shahed-136.

У пресслужбі молдовського міністерства закликали громадян повідомляти про будь-які помічені несанкціоновані предмети.

Безпілотники також помітили над територією Румунії. У звʼязку з цим з румунської авіабази підняли два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon, але для збиття дронів їх не застосували.

Нагадаємо, дрони залетіли до Молдови під час масованої атаки на Україну, зокрема на Одещину. Там безпілотники пошкодили цивільну та енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

Також під нічний удар потрапив Київ – внаслідок атаки пошкоджені дві житлові багатоповерхівки. У місті щонайменше шестеро загиблих та понад десяток постраждалих.