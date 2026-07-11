Василе Тофан має 15 днів, щоб отримати вотум довіри депутатів

Президентка Молдови Мая Санду у суботу, 11 липня, офіційно представила кандидата на посаду прем'єр-міністра країни. Ним став бізнесмен Василе Тофан – старший партнер інвестиційної компанії Horizon Capital, яка спеціалізується на інвестиціях в Україні та Молдові.

Кандидатуру Тофана напередодні висунула керівна партія «Дія та Солідарність» (PAS).

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За кілька днів до висунення Тофан опублікував програмний допис, у якому виклав своє бачення реформ для Молдови. Як приклад політичної рішучості він навів президента Аргентини Хав'єра Мілея, однак пізніше уточнив, що не пропонує механічно переносити аргентинський досвід на Молдову.

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Після представлення Тофан заявив, що його пріоритетами стануть відновлення довіри громадян до влади, економічне зростання та ефективне державне управління.

«Я – командний гравець. Усі чесні, сміливі та працьовиті люди знайдуть у мені союзника. Усе, що ми робимо, ми робимо для того, щоб якнайшвидше привести Молдову до Європейського Союзу», – наголосив він.

Відповідно до законодавства Молдови, кандидат має 15 днів, щоб представити парламенту програму діяльності нового уряду, визначитися зі складом Кабінету міністрів та отримати вотум довіри депутатів.

Хто такий Василе Тофан

Василе Тофан є старшим партнером та членом інвестиційного комітету Horizon Capital — інвестиційної компанії, що спеціалізується на вкладеннях в Україні та Молдові й управляє активами приблизно на 1,6 млрд доларів. До компанії він приєднався у 2012 році, де відповідає за інвестиції у сфері технологій і споживчих товарів.

До цього Тофан працював консультантом міжнародної компанії Monitor Group (нині Monitor Deloitte) в Амстердамі, де займався проєктами розвитку бізнесу в галузях охорони здоров'я, технологій і товарів масового споживання на ринках, що розвиваються, включаючи Росію, Нігерію, Румунію та Словаччину.

Також він працював у компанії Philips, де займався розвитком бізнесу, проєктами зі злиття та поглинання, а під час навчання у Гарвардській школі бізнесу заснував технологічний стартап Ovuline (нині Ovia Health), який згодом придбала американська компанія LabCorp.

Тофан здобув ступінь MBA у Гарвардській школі бізнесу, а також магістерський і бакалаврський ступені з менеджменту в Erasmus University Rotterdam у Нідерландах.

Крім професійної діяльності, він є співзасновником громадського руху «Європа-2028». Вільно володіє англійською, французькою, нідерландською, українською та російською мовами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну у п'ятницю, 3 липня, оголосив про свою відставку. За інформацією місцевих ЗМІ, рішення може бути пов'язане з низкою корупційних скандалів.