Александру Мунтяну очолив уряд Молдови восени 2025 року

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну у п'ятницю, 3 липня, оголосив про свою відставку. За інформацією місцевих ЗМІ, рішення може бути пов'язане з низкою корупційних скандалів, які останніми днями сколихнули країну.

«Я прийняв пропозицію бути прем'єром з великою відповідальністю і твердим переконанням, що я зможу посприяти змінам на краще. У той момент, коли я зрозумів, що далі не зможу виконувати свою роль згідно з моїми принципами й переконаннями, я вирішив піти» , – йдеться у повідомленні.

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Він подякував своїй урядовій команді за співпрацю та наголосив, що й надалі служитиме Молдові незалежно від посади чи місця перебування.

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Зазначимо, що Мунтяну після здобуття освіти працював в Інституті прикладної фізики Академії наук Молдови, а згодом викладав у Технічному університеті, де обіймав посади лектора кафедри «Теоретичні основи електротехніки» та заступника декана міжнародного факультету. У Молдові він став одним із засновників Американської торговельної палати, очолив Французький альянс, а також був співголовою Ділової консультативної ради з питань Південно-Східної Європи та Євразії.

Після створення Національного банку Молдови Мунтяну керував відділом валютних операцій, а пізніше обійняв посаду заступника директора департаменту зовнішніх зв'язків.

У 2007 році Мунтяну очолив департамент прямих інвестицій компанії Dragon Capital в Україні, а у 2016 році заснував інвестиційну компанію 4i Capital Partners, яка працює у країнах Східної Європи. Крім того, був членом і головою Ради патронів Печерської міжнародної школи в Києві. У 2018 році він брав участь у внутрішніх виборах до Американської торгової палати в Україні. Тоді у своїй біографії Мунтяну називав себе «американцем молдовського походження, який прожив в Україні 20 років».

Мунтяну очолив уряд Молдови восени 2025 року.

За даними ЗМІ, його відставка, ймовірно, пов'язана з корупційними скандалами, що останніми днями набули широкого розголосу в країні. Зокрема, повідомлялося, що керівник державної агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений чинною владою, нібито користувався підробленими дипломом про вищу освіту та свідоцтвом пілота.