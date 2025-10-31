Александр Мунтян тривалий час працював в Україні

Парламент Молдови проголосував за новий уряд, який очолив Александр Мунтяну. Політик і бізнесмен з проєвропейською позицією раніше 20 років жив в Україні, повідомив у п’ятницю, 31 жовтня, молдовський ресурс NewsMarker.

Уряд Мунтяну отримав підтримку 55 депутатів головуючої фракції «Дія та Солідарність» (PAS). До нього увійдуть 17 міністрів.

Перед голосуванням за його призначення Александр Мунтяну заявив, що піде у відставку в разі, якщо Молдова не підпише договір про вступ до Євросоюзу до 2028 року – через три роки після його призначення. Під час виступу Мунтяну також представив програму майбутнього Кабміну.

Кабінет міністрів та сам Мунтяну складуть присягу у суботу, 1 листопада.

Хто такий Александр Мунтяну?

61-річний Мунтяну працював в Інституті прикладної фізики Академії наук Молдови, а згодом у Технічному університеті країни. Навчався в Колумбійському університеті Нью-Йорка та Московському державному університеті.

Став одним із засновників Американської торгівельної палати та президентом Французького альянсу. Був головою відділу валютних операцій та заступником директора департаменту зовнішніх зв’язків у Нацбанку Молдови.

У 2007 році він очолив Департамент прямих інвестицій компанії Dragon Capital в Україні. 2016 року заснував інвесткомпанію 4i Capital Partners. Був членом та головою Ради патронів київської Печерської міжнародної школи.

Себе Анлександр Мунтяну називає «американцем молдовського походження, який прожив в Україні 20 років».