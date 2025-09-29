У Молдові відбулись парламентські вибори

У неділю, 28 вересня, у Молдові відбулись вибори до парламенту. Станом на 04:30 понеділка, 29 вересня, Центральна виборча комісія опрацювала 98,46% протоколів.

Виборчі дільниці працювали з 07:00 до 21:00. Молдовани обирали 101 депутата до парламенту. Явка на виборах склала 52,07% (1,6 млн громадян країни) від загальної кількості зареєстрованих виборців.

До нового парламенту пройшли п’ять політичних сил. Найбільшу кількість голосів отримала партія президентки Маї Санду «Дія і солідарність». За неї проголосували 49,7% виборців. Це означає, що політсила отримала одноосібну більшість (55 мандатів) у парламенті нового скликання та формуватиме уряд.

Проросійський «Патріотичний блок», до якого входить колишній президент країни Ігор Додон, підтримали 24,44% молдован (26 мандатів). Проєвропейський блок «Альтернатива» здобув 8,04% голосів (8 мандатів), «Наша партія» отримала підтримку 6,25% виборців (6 мандатів), а «Демократія вдома» – 5,66% (6 мандатів).

Партія «Дія і солідарність» була заснована у 2016 році. До 2020 року її очолювала чинна президентка країни Мая Санду. Правоцентристська політсила просуває доктрину соціального лібералізму, а також виступає за демократичні цінності та євроінтеграційний курс Молдови.

Нагадаємо, на парламентських виборах змагались 15 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати. Під час виборів МЗС Молдови повідомило про випадки повідомлень про псевдомінування на виборчих дільницях за кордоном. Зокрема, повідомлення надходили у Бельгії, Італії, Румунії, США та Іспанії.

Крім того, поліція Молдови затримала трьох чоловіків, які готували заворушення. За даними правоохоронців, затримані пов’язані з силовими структурами Придністров’я й готували масові заворушення у Кишиневі. Під час обшуків у затриманих виявили піротехніку та легкозаймисті речовини.