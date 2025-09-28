Президентка Молдови Майя Санду віддала свій голос на парламентських виборах

У Молдові в неділю, 28 вересня, почалося голосування на парламентських виборах. Громадяни обиратимуть 101 депутата на 4 роки. Про це повідомив Newsmaker.

28 вересня о 07:00 на території Молдови відкрилися виборчі дільниці, працюватимуть вони до 21:00. Громадяни обиратимуть 101 депутата на 4 роки. Загалом у виборах беруть участь 14 партій, 4 виборчих блоки і 4 незалежних кандидати.

Також вперше на цих виборах діє опція поштового голосування для громадян Молдови у 10 країнах. Загалом за кордоном відкрили 301 дільницю у 41 країнах, найбільша їх кількість діє в Італії – 75, Німеччині – 36 та Франції – 26. Для громадян з Придністров’я, які здебільшого підтримують проросійські сили, відкрились 12 дільниць на правобережжі Дніпра.

За даними соцопитувань, основна конкуренція очікується між:

правлячою партією «Дія і солідарність» (PAS), яка прагне продовжувати євроінтеграційний курс Молдови,

обʼєднаним проросійською опозицією «Патріотичним блоком». До нього увійшли партія соціалістів експрезидента Ігоря Додона, партія «Серце Молдови» колишньої башканки Гагаузької автономії Ірини Влах, партія «Майбутнє Молдови» Васілє Тарлєва, а також партія комуністів ще одного експрезидента Володимира Вороніна.

Прохідний бар’єр для партій становить 5%, для блоків – 7%, для незалежних кандидатів – 2%.

Як повідомили кореспонденти «Суспільного», президентка Молдови Майя Санду вже віддала свій голос. Вона заявила, що проголосувала за парламент, який здатний підтримувати мир, який поважає Республіку Молдова та її громадян.

«Молдова, наша дорога домівка, у небезпеці та потребує вашої допомоги. Ваш голос має вирішити нашу долю, а не куплені голоси. Ми рухаємося вперед у мирі до нашого європейського майбутнього», – заявила вона.

Нагадаємо, 19 липня Центральна виборча комісія Молдови відмовила в реєстрації для участі в дострокових парламентських виборах блоку «Перемога» з чотирьох партій проросійського олігарха-втікача Ілана Шора. Блок «Перемога», що складається з проросійських, антиєвропейських партій, виступав за вступ Молдови до очолюваного Росією Євразійського економічного союзу і проти більш тісних зв’язків з Євросоюзом.

Наприкінці липня Санду повідомляла, що Росія інвестує в кілька політичних проєктів, щоб провести до молдовського парламенту проросійські сили. За її словами, всі ці проєкти координуються з одного центру та здебільшого фінансуються через схеми молдовського проросійського політика та олігарха Ілана Шора, який живе в Москві.