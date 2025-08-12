Шор закликав вийти на безстроковий протест на центральну площу Кишинева

Проросійський олігарх-втікач Ілан Шор пропонує жителям Молдови по 3 тис. доларів щомісяця за участь в протестах проти влади. Його звернення у понеділок, 11 серпня, опублікувало NewsMaker.

Шор записав відеозвернення до громадян Молдови, в якому закликав вийти на безстроковий протест на центральну площу Кишинева цього тижня. За це він пообіцяв 3 тис. доларів на місяць кожному протестувальнику.

«Я не хочу чекати, я хочу зробити це прямо завтра. Я закликаю всіх у суботу зібратися на площі Великого зібрання з наметами, де ми проведемо з вами стільки часу, скільки буде потрібно для того, щоб вигнати цю жовту нечисту силу», – заявив він.

За словами Шора, виплачуючи кошти він хоче компенсувати час протестувальників, протягом якого вони не зможуть отримувати зарплату.

«Починаючи з суботи ви почнете отримувати гроші. Коли ви прийдете на площу, ми дуже швидко організуємо відкриття вам рахунку, і ви будете отримувати зарплату на свій рахунок з розрахунку 3 тис. доларів на місяць», – додав олігарх.

Варто зауважити, у липні президентка Молдови Мая Санду заявляла, що Росія інвестує в кілька політичних проєктів, щоб провести до молдовського парламенту проросійські сили. За її словами, всі ці проєкти координуються з одного центру та здебільшого фінансуються через схеми молдовського проросійського політика та олігарха Ілана Шора, який живе в Москві.

19 липня Центральна виборча комісія Молдови відмовила в реєстрації для участі в дострокових парламентських виборах, запланованих на 28 вересня, блоку «Перемога» з чотирьох партій проросійського Ілана Шора.