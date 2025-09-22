Проросійський протест у Кишиневі у березні 2023 року

У понеділок, 22 вересня, у Молдові затримали 74 людини, яких підозрюють у підготовці масових заворушень на парламентських виборах, які відбудуться 28 вересня. За версією правоохоронців, за підготовкою операції стоять російські спецслужби, повідомило NewsMaker.

За даними голови прокуратури з боротьби з корупцією Віктора Фуртуне, розслідування щодо підготовки масових заворушень на виборах розпочалося ще в липні 2025 року. За цей час правоохоронці виявили групу людей від 19 до 45 років, які їздили до Сербії на навчання, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Молдові.

За даними прокуратури, учасників групи навчали влаштовувати провокації під час протестів. За поїздки учасники отримували приблизно по 400 євро. У поліції повідомили, що деяких громадян Молдови, які фігурують у справі, переконали поїхати до Сербії під виглядом паломництва, але після того, як вони там опинилися, їх втягнули у підготовку до заворушень.

Голова поліції Молдови Віорел Чернеуцяну заявив, що навчання проводили громадяни Росії. Серед іншого, учасників групи навчали порушувати кордони поліції, чинити правоохоронцям опір, а також користуватися гумовими кийками, наручниками та вогнепальною зброєю.

У кримінальній справі фігурують 111 людей. Правоохоронці провели обшуки та вилучили паспорти, SIM-карти, гроші, банківські картки іноземних держав, зброю та намети.

74 фігурантів затримали на 72 години. Їм загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Раніше NewsMaker повідомляло, що проросійський олігарх-втікач Ілан Шор пропонує жителям Молдови по 3000 доларів щомісяця за участь в протестах проти влади. За словами Шора, виплачуючи кошти він хоче компенсувати час протестувальників, протягом якого вони не зможуть отримувати зарплату.

Дострокові парламентські вибори в Молдові відбудуться у неділю, 28 вересня.