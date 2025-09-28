28 вересня у Молодові відбуваються вибори до парламенту

У неділю, 28 вересня, у Молдові відбуваються вибори до парламенту. МЗС країни заявило, що на дільницях за кордоном надходили повідомлення про псевдомінування.

МЗС Молдови вважає, що повідомлення про псевдомінування закордонних дільниць – спроба Росії втрутитись у виборчий процес. Такі повідомлення зафіксували на дільницях в Брюсселі (Бельгія), Римі, Генуї (Італія), Бухаресті (Румунія), Ешвіллі (США) та Аліканте (Іспанія).

«Державні установи підготувалися до цього сценарію, ми встановили чіткі процедури та співпрацюємо з нашими партнерами в інших державах, щоб виборчий процес не постраждав. Ми просимо всіх громадян прислухатися до рекомендацій влади, офіційної інформації та продовжувати чесно голосувати», – наголосили у МЗС Молодови.

Зовнішньополітичне відомство Молдови також наголосило, що для безпеки виборців на дільницях працюють камери спостереження, які зафіксують можливі порушення виборчого процесу.

Попри повідомлення про псевдомінування Центральна виборча комісія Молдови визнала парламентські вибори такими, що відбулись. Станом на 14:30 за місцевим часом проголосували 33% громадян країни.

Нагадаємо, виборчі дільниці у Молдові відкрилися о 07:00 та працюватимуть до 21:00. Дільниці в Азії, де голосує діаспора, розпочали свою роботу ще раніше. За кордоном для громадян Молдови працюють 301 виборча дільниця у 41 країні.

Громадяни Молдови обирають 101 депутата до парламенту країни, каденція обранців триватиме чотири роки, пише молдавський новинний сайт NewsMaker. На парламентських виборах змагаються 15 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати. До парламенту пройдуть ті, хто подолає виборчий бар'єр: 5% для партій, 7% для блоків й 2% для незалежних кандидатів.

Участь у виборах, зокрема, беруть керівна партія «Дія і солідарність» (PAS), членом якої є чинна президентка Мая Санду, «Патріотичний блок» (коаліція соціалістів та комуністів), який вважають проросійським, а також партії «Серце Молдови» та партії «Майбутнього Молдови».