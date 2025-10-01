За словами 11-річного хлопця, пістолет він знайшов і вирішив показати друзям

Увечері 30 вересня посеред вулиці у Мукачеві 11-річний підліток кілька разів вистрелив зі спортивно-тренувального револьвера. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, повідомлення про стрілянину в Мукачеві надійшло на лінію «102» о 18.12.

«Заявник розповів, що неповнолітній хлопець стріляє посеред вулиці. Довкола нього збираються інші діти. На місці події правоохоронці застали підлітка зі зброєю в руках. Вона виявилася спортивно-тренувальною – револьвер Stalker. Ніхто не постраждав», – зазначили у поліції.

Батьків підлітка оштрафують. Фото поліції

За словами 11-річного хлопця, пістолет він знайшов і вирішив показати своїм друзям. Зброю вилучили, на батьків підлітка склали адмінпротокол за неналежне виконання обовʼязків щодо виховання дитини (ст. 184 КУпАП).