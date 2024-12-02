Різдвяні дерева можна буде купити на 6 локаціях

Міськрада Мукачева затвердила перелік локацій, на яких продаватимуть живі ялинки. Торгівля триватиме з 2 грудня по 6 січня.

Як повідомили у пресслужбі мерії, місця для продажу ялинок визначили, щоб уникнути стихійної торгівлі. Різдвяні дерева можна купити за такими адресами:

вул. Зелена, 35 «Г» (ринок «Росвигово», ФОП Гафич К.Д.);

вул. Томаша Масарика, 15 (ринок ТОВ «ГІД»);

вул. Гуго фон Габермана, 1 (ринок ТОВ «Ромашка ПМ»);

вул. Ринкова, 21 (ТОВ «Мукачівський центральний ринок»);

вул. Олександра Чулея, 2 «В» (ринок ФОП Машіка В.В.);

вул. Університетська, 58А (біля готельно-ресторанного комплексу «Фердінанд», ФОП Копча Ю.І.).

Торгівля ялинками у Мукачеві триватиме з 2 грудня по 6 січня.