У Мукачеві визначили місця для торгівлі різдвяними ялинками
Торгівля триватиме з 2 грудня по 6 січня
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Різдвяні дерева можна буде купити на 6 локаціях
Міськрада Мукачева затвердила перелік локацій, на яких продаватимуть живі ялинки. Торгівля триватиме з 2 грудня по 6 січня.
Як повідомили у пресслужбі мерії, місця для продажу ялинок визначили, щоб уникнути стихійної торгівлі. Різдвяні дерева можна купити за такими адресами:
- вул. Зелена, 35 «Г» (ринок «Росвигово», ФОП Гафич К.Д.);
- вул. Томаша Масарика, 15 (ринок ТОВ «ГІД»);
- вул. Гуго фон Габермана, 1 (ринок ТОВ «Ромашка ПМ»);
- вул. Ринкова, 21 (ТОВ «Мукачівський центральний ринок»);
- вул. Олександра Чулея, 2 «В» (ринок ФОП Машіка В.В.);
- вул. Університетська, 58А (біля готельно-ресторанного комплексу «Фердінанд», ФОП Копча Ю.І.).
Торгівля ялинками у Мукачеві триватиме з 2 грудня по 6 січня.
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