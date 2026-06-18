Дорожні роботи планують завершити до 22 червня

На перетині вулиць Володимира Великого, Леся Курбаса та Овочевої в Тернополі стартували дорожні роботи. На цій ділянці облаштують розв’язку з круговим рухом, повідомили в Тернопільській міській раді.

17 червня розпочали розширення та ремонт проїжджої частини. На прилеглих вулицях встановили нові дорожні знаки.

У Тернопільській міській раді зазначили, що за гарної погоди ремонт дороги та облаштування транспортної розв’язки із розміткою планують завершити до 22 червня. Спершу кругове перехрестя функціонуватиме в експериментальному режимі. Якщо воно буде ефективним – розв’язку зроблять постійною.

Схема руху після облаштування кільцевої розв'язки

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Відповідно до нової схеми руху, перевагу матимуть транспортні засоби, які вже рухаються по колу. Про наближення до перехрестя з кільцевим рухом водіїв інформуватимуть відповідні дорожні знаки та розмітка», – йдеться у повідомленні мерії.

Ці зміни пов’язані з поліпшенням безпеки дорожнього руху. Раніше головною вважалася дорога з вул. Володимира Великого з поворотом на вул. Леся Курбаса. Однак, оскільки зараз на вул. Овочевій зводять багато нових багатоповерхових будинків, водіям складно виїжджати звідти на головну дорогу. Тому влада міста вирішила облаштувати тут кільцеву розв’язку.